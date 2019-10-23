Sigue decomiso contra sin placas

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Dos autos decomisados, entre ellos un taxi y 22 infracciones aplicadas, es el saldo de un operativo que llevó a cabo la Administración Fiscal en los límites de San Buenaventura y Nadadores a la altura del monumento al león.

Lo anterior es parte de las acciones que se han venido realizando en diversos municipios de la Región Centro contra autos con placas vencidas por parte de Fuerza Civil de Coahuila y la Administración General de Recaudación en el Estado.

Cada ocho se realizará las mismas acciones.

A las 10:00 de la mañana se instaló el operativo en la Carretera 30 así como también atrás de la estatua del león sobre una calle en curva, posteriormente se implementaron las mismas acciones en la Alameda Benito Juárez de la ciudad de San Buena.

Sanciones económicas se aplicaron a los conductores que portaran placas del 2016 al 2018 mientras a aquellos que trajeran laminados del 2016 hacía atrás les incautaba su vehículo, esta vez hasta se recogió uno del servicio público de transporte por tener adeudos de 5 años en tenencias.

El recaudador, Antonio Guajardo, informó que no se tiene compasión por los taxistas, si adeudan se les quita el auto toda vez que brindan un servicio que cobran y es incongruente que no estén al corriente.

Indicó que la instrucción que tienen es realizar el operativo cada ocho días, pero el pasado miércoles se suspendió uno debido a las condiciones climatológicas y hasta ayer lo llevaron a cabo.