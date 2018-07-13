Siguen detectando larvas del dengue

Frontera, Coah.- Las ovitrampas colocadas por la Secretaría de Salud siguen arrojando índices larvarios del mosquito aedes aegipty que transmite dengue, zika y chikungunya, por lo que no se descartan casos de estos padecimientos en la localidad y se hace el llamado a la ciudadanía a colaborar con la descacharrización en sus hogares para prevenir estos padecimientos.

Ramiro Tijerina Rodríguez, director de Salud.

El director de Salud Municipal Ramiro Tijerina Rodríguez dio a conocer que en conjunto con Servicios Primarios se ha trabajado mucho en las campañas de descacharrización y están por terminar la franja que incluye desde La Lagunita, colonia 10 de Mayo, Zona Centro y Borja, donde esta misma semana se realizará la fumigación.

Señaló que las ovitrampas siguen marcando que hay índice de larvas y de no adoptar medidas de prevención como descacharrización y fumigación luego va a haber alto índice de enfermedades como el zika, que el año pasado afectó a muchos fronterenses y toda la región en general.

Hizo el llamado a los ciudadanos para que limpien sus patios y saquen a la banqueta todos sus cacharros para que Servicios Primarios acuda a retirarlos, ya que solo realizando esta acción se puede fumigar para matar los moquitos que ya existan.

“Ahorita estamos por terminar estas colonias y esta misma semana esperamos fumigar, pero la idea es llegar a todos los sectores para evitar que se den muchos casos de zika como el año pasado” finalizó.