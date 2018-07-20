Siguen exigiendo pago de finiquitos

ABASOLO, COAH.- El activista político Ramiro Reyes, afirmó no le teme a las acciones que los representantes del orden, en este caso los policías, emprendan contra de él, porque no llegarán muy lejos ya que lo único que hace es apoyar a aquellos que resultan perjudicados con las malas acciones de la alcaldesa Herlinda.

Dijo que lo sucedido el pasado jueves fue el resultado de la falta de palabra de parte de la Edil y su Cabildo, pero no por despedir personal sino porque no estaba preparada para pagar los finiquitos.

Los despedidos, apuntó, tienen derecho a manifestarse cuando no les cumplen y eso está dentro del marco de la ley sin embargo fue mal visto por todos y eso es motivo de inconformidad que incluso puede llevar a la violencia.

En cuanto al arresto de que fue objeto aclaró que para nada le tiene miedo a los elementos policiacos porque el actúa dentro del marco de la ley y que lo sucedido es el resultado de la desesperación de la alcaldesa sin embargo el estará de parte de la razón.