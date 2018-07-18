Siguen represalias de Alcaldesa en Abasolo

ABASOLO COAH.- Irlanda Maldonado Ibarra es la tercera persona que sin motivo ni razón fue despedida de la Presidencia Municipal, bajo el argumento de que es mucho el personal que labora en este lugar y es necesario hacer una depuración.

La semana pasada fueron dadas de baja María Luisa Sandoval y Ana Herrera, ambas fueron señaladas por la alcaldesa Herlinda García Treviño de ser flojas y habliches, algo que no se podía permitir dentro de su Administración.

Irlanda se desempeñaba como secretaria en atención a varios departamentos, la empleada fue notificada por un licenciado de apellido Celaya, de que debía recoger sus cosas e irse porque ya no formaba parte del personal. Tal acción despertó la indignación de los panistas quienes señalaron que no se vale que le hagan eso al personal solo porque los priistas no han asimilado su derrota y que en esto el pueblo no tiene culpa de nada y menos aun el personal que se desempeña para el Municipio, ya que en cierto modo este lugar es una fuente de empleo temporal para decenas de familias.

Ramiro Reyes Rodríguez, activista político de esta localidad, afirmó que nunca antes se había visto tal situación en el pueblo pero que es resultado de la inmadurez de los priistas que no supieron perder y ahora no buscan quien se las hizo sino quien se las pague.

“Las personas que despidió votaron por ella y por eso les dio trabajo pero ahora que la Alcaldesa descubrió que votaron por el PAN de inmediato las echó fuera de la Presidencia, en clara muestra de revancha afectando económicamente a familias que del trabajo que realizaban obtenían su sustento”, apuntó.