Simulan asesinato en Seguridad Pública

Frontera, Coah.- Como parte de la capacitación a los policías, reciben cursos de primer respondiente donde se les enseña cómo actuar para el levantamiento de evidencias y cuidar que no se contamine el área donde se cometió algún crimen, dado que son estos los primeros en llegar a cualquier situación de emergencia.

El director de Seguridad Pública Juan José Castilla dio a conocer que sigue la capacitación a los elementos que conforman Seguridad Pública por parte del programa Fortaseg, en esta ocasión 74 policías recibieron el curso de primer respondiente.

Se impartió un curso de primer respondiente.

Dijo que como parte de este curso se realizó un simulacro de una persona muerta y los policías tenían que desarrollar algunas tareas de primer respondiente, como acordonar el área, alejar a los mirones o familiares, recabar evidencias, y todo esto con el cuidado necesario para evitar contaminar el área y que eso dificulte a las autoridades investigadoras hacer su labor.

Los elementos cada año reciben capacitación por parte del Fortaseg en distintos temas, como este de primer respondiente, otros de armamento, derechos humanos, Informe Policial Homologado así como actividad física.

Destacó que la capacitación y cursos son una exigencia y requisito del programa Fortaseg mediante el que reciben 12 millones de pesos anualmente y una partida es contemplada para la capacitación que mantenga actualizados a los policías.

Destacó que hay casos en que el Ministerio Público tarda en llegar a la escena de un crimen y esta se ve comprometida por alguna situación externa, ahí es necesaria la intervención de la policía municipal como primer respondiente para el levantamiento de evidencias y por ello es necesario que estén capacitados.

Los policías deben estar preparados para recabar evidencias.