¡Sin agua! 5 colonias

CASTAÑOS, COAHUILA.- Cinco días sin abasto de agua potable llevan al menos cinco colonias de la localidad, ante la avería de una fuga de agua y la quema de un motor en el Pozo California, lo reconoció así el director de SIMAS, José Francisco González.

Destacó que ayer lunes hicieron las labores pertinentes para solucionar la fuerte fuga de agua, “vamos a ver si logramos de una vez el cambio de esa tubería o al menos la reparación de la fuga para regresar lo antes posible el abasto de agua a esas colonias”.

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José Francisco González, director de SIMAS.

Detalló el entrevistado que las colonias afectadas son la Emiliano Zapata, 21 de Marzo, Santa Cecilia, Carranza, California y parte de la Independencia. Entre todas estas, son alrededor de 3 mil usuarios del agua potable los que enfrentan problemas de abasto desde la semana pasada, en el municipio.

Por lo que respecta al motor que se quemó, dijo esperaban entregaran el pozo en reparación a más tardar este lunes a las tres de la tarde.

Consideró que en el curso de las horas entre el lunes o martes, puedan volver con el abasto del vital líquido a esas colonias. Mientras tanto se enviaron pipas tanto del Municipio como del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento a las zonas afectadas, para que las personas puedan tener el líquido suficiente para su uso en el hogar.