Solicitan a Riquelme maestra de inglés

LAMADRID-COAH.- Un docente de inglés y la rehabilitación de un aula que está a punto de caerse y que representa un riesgo para los infantes es lo que solicitó la directora de la escuela Venustiano Carranza al Gobernador de Coahuila quien se comprometió en realizar una visita a la instrucción para conocer de cerca las carencias.

Desde hace dos años que no cuentan con la materia de inglés en el plantel y aunque en un momento el municipio los apoyo con un maestro, esta encontró un mejor empleo y decidió retirarse.

“Es necesario que se cumpla con la curricular de educación básica y es incluir al profesor, porque estamos en desventaja con algunos alumnos que tienen los recursos y tienen clases particulares por eso queremos la educación de inglés para todos”, dijo la directora.

Comentó que también requieren de una maya sombra en la cancha donde los niños realizan educación física, además de la rehabilitación de un aula que se gotea cada que llueve y que está a punto de caerse una pared que es de adobe.

Actualmente el salón no está en uso pero requiere de algunas mejoras pues las condiciones en las que se encuentra representan un riesgo para los infantes.