Solo 18 detenidos por riñas de feria

SAN BUENAVENTURA COAH.- Un total de 18 detenidos por riña y exceso de alcohol tanto en las instalaciones de la feria como en el pueblo fue el saldo del pasado fin de semana.

El director de Seguridad Pública Luis Alberto Interial Balderas informó que las estadísticas son normales y que están dentro de los parámetros de tranquilidad hasta ahora ya que fueron altercados que se sofocaron a tiempo, se separaron a los implicados siendo detenidos por unas horas para después despacharlos a sus casas.

“La meta es saldo blanco y con la colaboración de todos lo vamos a lograr” dijo el director Luis Alberto Interial Balderas.

La ubicación de los elementos preventivos como la policía auxiliar ha servido de mucho para que la gente esté tranquila, ya que son pocos los disturbios registrados hasta el momento y la meta es tener saldo blanco durante los 17 días de fiesta, de ahí que se ha incrementado la vigilancia.

En cuanto a la vigilancia en la mancha urbana comentó que los rondines se siguen dando de manera normal y que no ha habido reportes graves, pero que no por eso van a bajar la guardia ya que tienen sectores qué atender de manera permanente al ser considerados como focos rojos.

“El trabajo se incrementó pero eso no quiere decir que no haya buenos resultados, al contrario estamos contentos con lo obtenido hasta ahora y esperamos cumplir con la meta de saldo blanco tanto en las instalaciones de la feria como en el pueblo” dijo el director Interial Balderas.