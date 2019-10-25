Supervisa Alcaldesa el panteón

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala confirmó ya estar preparados para recibir desde este fin de semana a familiares de los fieles difuntos que descansan en el Panteón Municipal El Refugio.

La edil hizo un recorrido en el para supervisar la limpieza que realiza el departamento de Servicios Primarios en coordinación con ecología.

La alcaldesa Gladys Ayala recorrió ayer el panteón municipal.

La limpieza inició en la entrada de la calle que conduce al panteón, estacionamiento y al interior del panteón arreglo en corredores, abastecimiento de agua y deshierbe, mientras al exterior personal de obras públicas avanza en construcción de banqueta.

Previo al Día de Muertos también se delimitaron cordones en los pasillos, deshierbe de tumbas, identificación de terrenos abandonados o lápidas dañadas para evitar accidentes de visitantes, limpieza de jardineras e instalación de contenedores de basura.

Además, el Departamento de ecología podó los arbustos, encalaron árboles y acondicionaron áreas de descanso para mejoramiento de imagen o atención de familiares.

Obras Públicas construye nueva banqueta con rampas para facilitar el ingreso de adultos mayores o personas con discapacidad que también visita a sus fieles, ofreciendo el municipio seguridad.

Por parte de las cuadrillas de limpieza se retiró arreglos añejos para despejar lápidas que cada año son visitadas.

Pintura, limpieza, deshierbe y otras actividades más prevalecieron en los últimos días para que el panteón esté listo.

Gladys Ayala dijo que el Día de Muertos es parte de las tradiciones arraigadas de los sambonenses, inclusive los paisanos llegan desde este fin de semana porque es un día muy especial, por ello la importancia de ofrecer un lugar limpio y con la nueva imagen que adquirió después de la remodelación.