Supervisa Lencho obra en Sec. Tec. 64

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera que preside el Alcalde Florencio Siller Linaje, en pocos días se hará la entrega oficial de la obra de la Escuela Secundaria Técnica número 64.

Esta obra fue solicitada de parte de maestros y alumnos para contar con más seguridad.

Al estarse realizando los últimos detalles de la construcción, el Alcalde hizo la visita de inspección.

Al estar visitando este plantel se percató que requiere de otros apoyos como la fachada y la maya ciclónica.

Con su firme compromiso de estar ayudando a las escuelas, contempla incluir estos detalles en el beneficio que estarán entregando en los próximos días.