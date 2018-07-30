Supervisan trabajos de camino rural “El Cerrito”

San Buenaventura, Coah.- El departamento de Obras Públicas realizó una supervisión a los trabajos que el Gobierno del Estado realiza para pavimentar el camino rural que conduce a “El Cerrito”

La primer semana de junio el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado de la alcaldesa Gladys Ayala dió el arranque de la obra ante la presencia de las familias que habitan en ejido Guadalupe Victoria.

El director de Obras Públicas Arquitecto Jesús Chavez Peñaloza dijo que el departamento realiza diversos trabajos en los diferentes ejidos y a la vez están al pendiente de las obras que el Gobierno estatal ejecuta para informar a la comunidad.

“Es una obra de gran inversión por parte del Estado destinando 14.9 millones de pesos para la pavimentación de 3.3 kilómetros del camino rural que conduce de la carretera de San Buenaventura a la comunidad ejidal Guadalupe Victoria, obra que es ejecutada por la constructora sambonense del ingeniero Indalecio Garza” director de Obras Públicas.

Al momento explicó el gran avance en la limpieza, nivelación de terreno y compactación que la constructora realiza para más adelante colocar la carpeta asfáltica de 7 metros de ancho a dos carriles -uno por cada sentido-, obra que concluirá tentativamente el mes de septiembre.