Suplica a la PRONNIF le regresen a sus hijos

SAN BUENAVENTURA.-COAH.- Elías García Cerna, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos el supuesto maltrato infantil del que son víctimas sus dos hijos y que la instancia correspondiente en atender este caso poco ha investigado toda vez que lleva tres meses con la situación y no hay respuesta favorable.

Como se recordará este padre de familia, denunció el pasado martes que sus niños de ocho y cinco años de edad son maltratados por su exesposa y la pareja de la misma.

A pesar de que ya presentó pruebas, entre ellas un video en el que se observa a la pareja de su exmujer estrujando a la niña de los cabellos, llevo dos testigos a la PRONNIF, familiares de su expareja, Marina Natalia Contreras Méndez que aseguran que los niños son violentados en la Procuraduría le siguen diciendo que las pruebas no son suficientes.

Javier Flores, es la actual pareja de Marina, quien tiene viviendo a los menores en condiciones precarias, ninguno de los dos trabaja y viven de la pensión que el padre da los niños semanalmente.

“Me dicen que estas pruebas no son suficientes, llevo tres meses moviéndome en este caso sin tener resultados, yo no digo que no me atienden en Pronnif porque si lo han hecho, pero no se me hace justo que no se haga nada en contra de los responsables, solo pido que continúe la investigación”.