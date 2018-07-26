Tardaron 24 horas en retirar camión

CASTAÑOS, COAH.- Más de 24 horas duraron los intentos por el retiro de un camión cargado con bultos de tierra perteneciente a la empresa Arguz que presuntamente se dirigía a Frontera.

El Director de Seguridad Pública mencionó que fue desde el miércoles cuando este camión con carga que circulaba justo por los puentes cuates en la carretera 57 detuvo su marcha porque la caja se partió en dos.

Varias horas duraron los movimientos de retiro de los bultos de tierra que presuntamente eran dirigidos a una empresa en el municipio de Frontera.

De ahí que se hizo la movilización para verificar si el daño era mayor y sobre todo, la carga que contenía, una vez que se comprobó que la carga no era dañina, se determinó buscar alternativas para tratar de levantar el camión, y los esfuerzos fueron infructuosos.

Por ello, hasta la mañana de este jueves se dio uso a un montacargas, que fue sacando uno a uno los bultos de tierra, para poder liberar de carga al camión y ver si así podría ponerse en marcha.

Mientras se realizaron las maniobras de descarga del camión, se efectuaron algunas acciones de vialidad para desviar el tráfico y poder realizar el movimiento sin problema, algunos automovilistas sufrieron las molestias pertinentes pero esto era necesario para evitar que el camión desbordara su carga y pudiera presentar problemas mayores.