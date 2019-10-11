Terminará MARS obras inconclusas

ESCOBEDO-COAH.- Obras del 2015 que el Gobierno anterior dejó inconclusas se terminarán, esto a raíz de que la actual administración estatal pidió a las empresas que las realizaban que las concluyeran, informó el Secretario de Infraestructura en Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés.

En un 80 por ciento de avance se encuentran los trabajos de cada una de las obras, además que se dio instrucciones a la Secretaría de Finanzas e Infraestructura para que haga su parte como expedir los documentos que se necesiten o bien aportar algún recurso.

“Ahora hay una nueva disciplina financiera hacendaria muy dura en la que no se pueden usar recursos del 2018 para pagar obras del 2017 o 2016, son recursos sumamente estrictos y la sanción es hasta la privación de la libertad para el funcionario de finanzas”, expresó.

LAS OBRAS

Reposición y ampliación de red de agua potable y tomas domiciliarias, construcción de caseta, equipo de osmosis inversa y techo en la cabecera municipal de Escobedo.

Ampliación y adecuación de red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias, construcción de caseta con equipo de osmosis inversa en la localidad de Primero de Mayo.

Reposición de pozo profundo, equipamiento electromecánico, líneas de conducción y cerca de protección.

Línea de conducción de agua en la comunidad San Alberto municipio de Progreso al ejido Ovallos.

En una obra de construcción de drenaje sanitario, faltó la etapa de pavimentación es por ello que el Gobierno del Estado empezará la obra en 15 días mediante el programa Vamos Michas con una inversión de 1.7 millones de pesos.