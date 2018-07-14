Todo un éxito la Feria de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- La tradicional Feria de San Buenaventura ofrece excelentes atractivos para los visitantes que se pasean en las diferentes áreas.

Familias completas prefieren el área de juegos mecánicos donde niños se suben en su mayoría a los caballitos, el trenecito, carros chocones, gusanito, al carrusel de originales ponnys y además compran fotografías del recuerdo.

Los jóvenes y adolescentes se inclinan más por la gigante rueda de la fortuna que a distancia resalta en terrenos de la Feria, así como los troncos y martillo.

Los jóvenes y adolescentes se inclinan más por la gigante rueda de la fortuna que a distancia resalta en terrenos de la Feria, así como los troncos y martillo.

Con entusiasmo la alcaldesa Gladys Ayala compartió en sus redes sociales imágenes de altura: “Así lucen nuestra tradicionale Feria del 14 de Julio San Buenaventura 2018, lugar de cultura y tradición. ¡Te esperamos! Posteó la Edil invitando a los sambonenses y habitantes de otras ciudades visitar la Feria que concluye el próximo domingo 22 de julio.

Puestos de pan horneado, antojitos mexicanos, restaurantes con gran variedad de cenas para todos los gustos, atraen a los visitantes que degustan carnes asadas, tacos de trompo e infinidad de guisos del norte y sur de México.

La Exposición de Turismo ha sido muy visitada para conocer los productos que 24 sambonenses ofrecen al público con la finalidad de dar a conocer la variedad y artesanos locales.

Voladores de Papantla realizan el Rito que practican en muchas comunidades y que durante años ante el gusto de los visitantes a San Buenaventura están presentes. Esta danza mística es, en realidad, un vestigio de tradiciones mucho más antiguas que se originaron en lo que hoy es el occidente de México, exposiciones de ganados, productos agrícolas y muestras de rodeo montuvio.

La Asociación Ganadera Local participa con la ExpoGan, donde productores del campo muestran ganado impresionante con especies de bovino semental charolais, simbrah y brangus, que están a la venta también.