Trabaja Coahuila en la Protección Infantil

Saltillo, Coah.- Con “Escudo de la Dignidad”, programa enfocado a fomentar el cuidado del cuerpo y la importancia de denunciar actos negativos, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF) trabaja en la prevención de la vulneración sexual.

La procuradora Leticia Sánchez Campos explicó que “Escudo de la Dignidad” consiste en proyectar en las escuelas, sobre todo jardines de niños y los primeros grados de primaria, un video con una historia.

“Es un video de unos osos que relata la situación de dos ositos que son vulnerados sexualmente por un miembro de la comunidad, quien los tiene amenazados para que no digan lo que sucede”, indicó Sánchez Campos.

Dijo que con un lenguaje claro para los niños de esa edad, se les explica la importancia de no quedarse callados ante lo que viven y confesarlo a sus padres y autoridades para que puedan actuar.

La titular de PRONNIF indicó que son las escuelas donde solicitan la plática vía oficio a esta dependencia, para que el personal de Programas de Infancia acuda a las instituciones y platique con los niños y niñas.

“Dependiendo del grado escolar es el programa que se implementa. Para los más pequeños utilizamos ‘Escudo de la Dignidad’, enseñamos a los niños que tienen un escudo y que nadie puede traspasarlo para tocar su cuerpo”, explicó.

Por último, la funcionaria precisó que este programa está vigente en las seis Subprocuradurías de PRONNIF, y en lo que va del año se ha atendido con “Escudo de la Dignidad” a 10 mil 113 niños y niñas.