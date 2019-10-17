Traslada UBR a pacientes al CRI

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal del San Buenaventura a través del DIF apoya en el traslado de pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación que necesitan consultas en el CRI Monclova.

Los encargados de la UBR Patricia Rodríguez y Eduardo Rivera apoyan en el traslado de 12 personas, 10 subsecuentes y dos por primera vez.

Además el Departamento UBR ofrece de Lunes a Viernes atención personalizada y apoyo a pacientes de escasos recursos, en caso de necesitar consultas en otro municipio también se brinda el traslado para mayor comodidad.

Durante la semana cerca de 50 pacientes asisten a la rehabilitación impartida por terapeutas y son canalizados de ser necesario con médicos en fisioterapia ya que la Unidad Básica de Rehabilitación cuenta con mejor equipo para eficientar el servicio.

Junto al DIF municipal han canalizado a pacientes al CRI y en lo general brindan terapia física y ocupacional.

Sin embargo gracias a las unidades de transporte que el Gobierno del Estado envió al municipio, han logrado dar mejor servicio a personas con discapacidad o de escasos recursos que en algunos casos van por ellos a sus casas para ir a consultar a la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en el interior de oficinas DIF o de ser necesario con su médico particular en CRI.

Para los habitantes que necesitan ser atendidos mayores informes y consultas en DIF Municipal teléfono 6941261.