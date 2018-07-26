Trasladan a Ciénegas ‘La Vida en Cuadritos’

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- El Corredor de Guevara es escenario de la exposición “La Vida en Cuadritos”, una narrativa gráfica en el tiempo que habla de la vida popular de los personajes que en un tiempo hicieron reír, llorar o al menos divertir mientras se leía.

René Manrique Chávez, director de Turismo, dijo que esta exposición tiene el propósito de que los cieneguenses recorran el tiempo y hagan remembranza por medio de los cómics, caricaturas etc. De lo plasmado desde hace 120 años y que en su tiempo fueron deleite de quienes los buscaban para leerlos.

Las paredes del corredor están llenas de posters que son los cómics en grande de lo que fueron las revistas baratas, en las que se plasmaron historias en papeles baratos con tintas desechables pero que aún perduran en la mente de muchos que los compraban e incluso coleccionaban.

Lágrimas y Risas, Kaliman, Memin Pinguin, La Familia Burrón, Los Supersabios, Fantomas, entre otros están expuestos todo el día y no necesitan explicación alguna ni guía que los presente ya que el recorrido lleva al espectador a través del tiempo incluso a la niñez, recordando los personajes que lo emocionaron.

Manrique Chávez dijo que son muchas las personas que han acudido a recorrer el Callejón de Guevara y que siempre salen con una sonrisa en los labios y la añoranza de recordar los viejos tiempos cuando la cibernética no existía y la imaginación nos llevaba de la mano de los héroes que semanalmente leíamos, o llorar con las historias de amor donde el lector se convertía en protagonista.

Cabe mencionar que esta exposición fue proporcionada por Museo Pape de Monclova que por este medio reconoce por primera vez la narrativa gráfica dentro de la historia del arte mexicano, demostrando en silencio que la historieta mexicana ha caminado de la mano con la cultura popular y ha formado parte de la imaginación colectiva aun desde antes de la Revolución. Es simplemente un paseo por “La Vida en Cuadritos”.

En tamaño poster se muestran las revistas que divirtieron a chicos y grandes.