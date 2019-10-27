Triunfa Carlos Rivera

Saltillo, Coah.- En el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) 2019, se contó con la presencia del cantante tlaxalteca Carlos Rivera.

Cómo se recordará, el estado que gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís tiene como invitado para este gran festival a Tlaxcala, y es Huamantla cuna del artista Rivera.

Así, a través de la Secretaría de Cultura, a cargo de Ana Sofía García Camil, se han mostrado diferentes tipos de espectáculos, reafirmando que la cultura y las artes sean para el sano divertimiento de los ciudadanos.

García Camil señaló que con conciertos como los que se han venido presentando, sumando éste, la Capital coahuilense se consolida como una gran plaza y un gran lugar que sirve de plataforma al gremio artístico cultural.

“Este estado que tanto quiero, feliz de que me hayan invitado a disfrutar a esta fiesta”, fueron algunas de las palabras que dijo el actor y cantante.

Rivera fue recibido con gran entusiasmo por los asistentes, quienes corearon sus canciones de principio a fin.

Entre los temas que interpretó, destacaron sus éxitos “Amo mi locura”, “Te esperaba”, “Sígueme” y “Luna del cielo”, entre otros.