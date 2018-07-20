Trunca carretera proyecto comercial

EJIDO SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA COAH.- Truncados quedaron los proyectos de poner paraderos de comidas y venta de antojitos en esta localidad porque la construcción de la carretera quedó por encima de las casas cubriéndolas por completo, además de poner en riesgo a sus moradores en temporada de lluvias.

Impotente y con el coraje a flor de piel la señora Perla Alejandra Reveles Gutiérrez dijo que la intención que tenían era hacer un paradero para vender comida, instalar una vulcanizadora y demás servicios, pero repentinamente comenzó la construcción de la carretera y las cosas comenzaron a cambiar al grado que cuando llovió su casa se inundó medio metro echándose a perder todos los muebles.

El canal del agua pudo ser aprovechado por los lugareños.

Dijo que de nada valió la construcción de un bordo porque los ingenieros encargados de la obra carretera les dijo que no iba a pasar nada, sin embargo ya se atrevieron a construir un canal de desagüe que le va a empantanar su casa.

Desesperada dijo que habló con la alcaldesa Gladys Ayala Flores, quien al escuchar el problema le dijo que ya no había de qué preocuparse porque iba a mandar transporte para que se los llevara a trabajar a la maquiladora, ya que dentro de poco tiempo no habría vida en ese ejido y mucho menos entradas económicas.

“Yo no quiero irme de aquí, aquí está mi casa y nunca he dicho que voy a trabajar, tengo tres hijos en escuela y es mucho gasto que hago por concepto de gasolina, antes me apoyaba el alcalde Tomas Lerma de Abasolo porque los niños allá estudian, pero ahora no tenemos nada, por eso pensábamos poner un negocio pero con la carretera arriba de nosotros no lo vamos a poder hacer”, dijo.

El proyecto del paradero se quedó a medias, en la gráfica el puesto de hamburguesas que no se podrá utilizar.

La mayoría de los habitantes son mayores de edad, se quedaron solo los viejos porque los jóvenes se fueron, por ese motivo se organizaron para poner puestos de comida pero el proyecto se vino abajo debido a la construcción de la carretera.

Incluso el proyecto incluía el aprovechamiento del canal del agua que atraviesa el ejido para que los paseantes lo aprovechen convirtiendo aquello en un paradero entre otras cosas.

Nos quedamos con todo, láminas, el puestecito ya hecho y las ganas de salir adelante en este lugar donde no hay otro modo de vida más que la siembra.

QUE ADECÚEN BIEN LA ENTRADA AL EJIDO: JESÚS ELÍAS SANDOVAL

El propietario del taller mecánico ubicado a la entrada del ejido dijo que tiene miedo de que se inunden como ya les pasó una vez pero que el asunto se puede recrudecer cuando abran el canal.

Quisimos buscar la vida de otra manera porque vivimos del campo pero no se puede, con esta carretera “nos sepultó” y será una constante amenaza cuando llueva, incluso estamos expuestos a un accidente porque la tendremos siempre encima, dijo Jesús Elías Sandoval.