Van castañenses a nacional de baile

Los integrantes de JDC baile urbano acudieron a la Presidencia Municipal para agradecer el apoyo otorgado por el alcalde Enrique Soto y con eso poder trasladarse a participar en la competencia nacional de baile en la ciudad de Saltillo el pasado fin de semana obteniendo excelente resultado en cada una de las etapas.

Emiliano Pineda Rodríguez, titular de JDC.

Emiliano Pineda Rodríguez, titular de JDC, dio a conocer que es la primera vez que participa a nivel nacional compitiendo con 20 grupos y 170 bailes de toda la República Mexicana.

“Estamos muy contentos porque obtuvimos muy buenos resultados, tercer lugar el hip hop de tercia, tercer lugar en hip hop de grupo y un primerísimo lugar en hip hop junior, damos las gracias a nuestro Alcalde que siempre está al pendiente de los jóvenes y que nos apoyó en todo”.

Invitó a todos jóvenes a que se unan a este proyecto; “Estamos ubicados en la Casa de la Cultura los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6:00 de la tarde, las clases son gratuitas”, finalizó Emiliano Pineda Rodríguez, integrante de JDC.