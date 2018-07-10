Van fronterenses gratis al Estadio

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Día de Frontera será en el estadio de beisbol el día de hoy, todos los fronterenses entrarán gratis al juego de Acereros contra Bravos donde el alcalde Florencio Siller Linaje será el encargado de lanzar la primera bola para arrancar la serie.

El director de Deportes José Cerda Zapata dio a conocer que los fronterenses deberán presentar en la taquilla del estadio su identificación oficial o bien un comprobante de domicilio para corroborar que son habitantes de Frontera y obtener su pase gratris.

José Cerda Zapata, director de Deportes.

Dijo que la tarde de ayer en la plaza principal se estuvieron entregando boletos a los fronterenses, acción con la que se busca fomentar el deporte y en este caso el gusto por el beisbol.

Comentó que la entrada gratuita será para todos los fronterenses que quieran acudir, no hay un límite de personas y solo tienen que presentarse en la taquilla a partir de las 7 de la tarde con el documento que compruebe que son de Frontera.

Además en el arranque de la serie estará presente el alcalde Florencio Siller para arrancar la serie y disfrutar del juego junto a los fronterenses que aprovechen este día y la entrada libre.