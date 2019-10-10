Van mil empleos generados en San Buena

San Buenaventura supera los mil empleos generados en lo que va del año, informó la alcaldesa Gladys Ayala Flores quien destacó que se está trabajando mucho en el rubro de infraestructura para que el municipio sea más atractivo y así los empresarios tenga deseos de invertir.

Gladys Ayala Flores, alcaldesa.

“En el año superamos los mil empleos porque cabe resaltar que la empresa MAGNA que se encuentra instalada en la ciudad de Sabinas, tiene reclutados alrededor de 500 trabajadores que de manera diaria van y regresan a San Buena y sumados a ellos hay plantas que se han colocado en el cordón industrial de Frontera”, dijo.

Señaló que hasta el día de hoy, lo anterior es el reporte que se tiene, mientras que el departamento de Fomento Económico ha estado trabajando en gestiones para lograr que algunas empresas se instan en la localidad.

“Hay que sumar alrededor de 100 empleos directos, más los indirectos que está generando la nueva tienda departamental que se construye en la ciudad”, indicó.

Resaltó que llegarán algunas cadenas nacionales importantes que son tiendas anclas que se edificarán alrededor de Coppel.

“No nos han precisado ni nombres ni cantidades pero hay un compromiso de traer por lo menos dos para que en el transcurso del próximo año se puedan instalar”, mencionó.

Puntualizó que se trabaja mucho en el rubro de infraestructura como obras de pavimentación, drenaje y red de agua potable por mencionar algunas para que el empresario tenga esa intención o ese deseo de voltear hacia San Buenaventura.