Vandalizan instalaciones de la Feria

SAN BUENAVENTURA COAH.- Robos y destrozos sufrieron los artesanos que se instalaron en la feria debido a la falta de vigilancia policiaca, en algunos de los casos las pérdidas fueron cuantiosas e irreparables.

La coordinadora de Turismo Nayely Flores Charles dijo que es lamentable lo que sucedió porque con mucho tiempo atrás comenzaron a trabajar para animar a los artesanos para que ocuparan los stands que se rentaron especialmente para ellos como para que hayan sucedido estos hechos.

Nayely Flores Charles, coordinadora de Turismo, lamentó los robos y destrozos ocurridos a los artesanos en la feria.

Fueron 13 los artesanos que se acercaron a la feria y que vendieron sus productos, pero los hubo que perdieron debido a los robos como fue el caso de Juan Luis Dávila Peña quien en su espacio tenía cuadros y una cabeza disecada la cual desapareció. Por otra parte Enrique Ramírez quien tenía un puesto de marquetería le robaron mesas y sillas igual a Maida Villarreal que le robaron sillas giratorias.

Chorizo Don Homero tenía en su espacio adornos como jarrones antiguos que de la noche a la mañana se desaparecieron.

Para colmo y no conforme con eso, una vez que finalizó el evento amanecieron varios stands quebrados por lo que el Municipio tendrá que pagarlos a sus dueños porque eran rentados.

Se pagaron 220 mil pesos por los stands pero se tendrán que cubrir los destrozos causados por los malandros y esto no estaba dentro del programa ya que la intención era que los artesanos locales aprovecharan la afluencia de gente a las instalaciones de la feria para promover sus productos.

Agregó que el problema fue que no hubo elementos suficientes para cubrir todas las instalaciones de la feria pues los policías vigilaban mas a los borrachitos que a los negocios por ese motivo se registraron estos problemas.