Vecinos cumplen labor de vigilantes

NADADORES COAH.- Son los vecinos aledaños a los planteles educativos quienes se encargan de cuidarlos y llamar a las autoridades en caso de que detecten algo raro, esta costumbre tiene muchos años debido a que a los directores de las escuelas les resulta muy costoso y molesto llevar los muebles y cosas de valor a los centros de resguardo ubicados en Monclova.

"Los padres de familia, vecinos y amigos además de la policía son los que cuidan los planteles educativos"

Karla García Alvarado.

Regidora de Educación.

La regidora de Educación Karla García Alvarado afirmó que pocos son los atracos que se registran en las escuelas pero se debe a que los vecinos los cuidan, incluso se ve que los niños y jóvenes acuden a las canchas a jugar pero lo hacen respetando las aulas y oficinas y eso es digno de reconocerse.

En cuanto a la intervención de las autoridades policiacas dijo que las patrullas realizan rondines de vigilancia constantes tanto de día como de noche sin embargo el reconocimiento se lo llevan los ciudadanos que cuidan el plantel donde estudian sus hijos.

Sumado a esto, la visita esporádica de los directores y maestros que acuden a su escuela para ver en qué condiciones está es señal de que se preocupan, ya que es poco el tiempo que permanecen solas pero pueden darse casos de vandalismo en ellas.