Vigila la Pronnif embarazo de menor

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- La Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia –Pronnif- en Castaños, da puntual seguimiento al caso de la niña de 14 años que resultó embarazada, fue dada en custodia a una tía paterna y se vigila constantemente su estado de salud y su estado físico.

Así lo dio a conocer la procuradora Laura Monnet Martínez Martínez, tras destacar que de acuerdo a las indagatorias del caso, se responsabilizó en su momento a los padres de familia por el embarazo de la menor, luego que ellos consentían que el novio se quedara a dormir con ella.

Y aunque el novio, quien reconoce su paternidad es mayor de edad, cuenta con 19 ó 20 años de edad, no ha hecho legal su relación con la menor, así que la niña vive bajo el cuidado de su tía paterna.

La tía por su parte, es responsable de atender que se encuentre bien su estado de salud y de no ser así pedir ayuda a la Procuraduría, y también de que la niña continúe sus estudios.

A la fecha, la menor tiene ya casi ocho semanas de embarazo, por lo que se pide a la tía que vigile que ella regrese a estudiar en el próximo ciclo escolar.

En tanto que el padre biológico del bebé, se está haciendo cargo de los gastos que genera el embarazo de la menor, dijo la entrevistada.

Antes de finalizar, hizo un llamado especial a los padres de familia para que vigilen a sus hijos, y sobre todo, les enseñen por su propio bien qué situaciones no están aún en época de vivirlas de acuerdo a su edad, como el caso de la niña con su embarazo a corta edad.