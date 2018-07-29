Vigilancia en escuelas durante todo el verano

FRONTERA, COAH.- En lo que va del periodo vacacional las escuelas se mantienen bajo resguardo, gracias a la vigilancia que brinda la Policía Escolar de Seguridad Pública de Ciudad Frontera, al no registrarse incidentes ni robos y el objetivo es que así se conserven las estadísticas.

El alcalde Florencio Siller Linaje quien impulsó este proyecto, dio indicaciones que se mantienen al pie de la letra, por eso las patrullas se coordinan con los vigilantes de algunas instituciones, además de los vecinos que apoyan en proteger las escuelas.

Los recorridos son durante las 24 horas, porque se desea evitar robos o daños a las instalaciones educativas.

Con esta instrucción de Florencio Siller Linaje, alcalde de Ciudad Frontera, desea que los alumnos tengan un feliz regreso a clases, encontrando sus salones en perfecto estado.

También pide que los maestros salgan beneficiados para que tengan todos sus instrumentos de trabajo, y no ver afectada su labor de preparar nuevas generaciones de fronterenses preparados.