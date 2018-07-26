Visitan más de 300 mil Teleférico de Torreón

Torreón, Coah.- Hasta la fecha, más de 330 mil personas han visitado el Teleférico de Torreón desde su apertura el mes de diciembre del 2017.

Además del recorrido, que resulta sorprendente para la ciudadanía, la Dirección del Teleférico de Torreón, a cargo de Verónica Soto Díaz, busca ofrecer eventos culturales, deportivos y de entretenimiento para la población, específicamente los sábados y domingos.

En este periodo vacacional la afluencia después de las 19:00 horas se ha incrementado, pues la población puede apreciar la belleza de la ciudad cuando el sol se ha puesto, en compañía de su familia y después de que han terminado su jornada laboral.

Hasta la fecha, más de 330 mil personas han visitado el Teleférico de Torreón.

Desde su inauguración y a lo largo de siete meses, en la estación Cristo de las Noas se ha presentado la Orquesta Sinfónica de Santiago Ramírez, el Ballet Nahucalli, Casa Hidalgo, el grupo de festejos históricos de Torreón, Emprendedoras de La Laguna, Los Chamanes de Yucatán y recientemente un desfile de modas.

“El Día del Niño tuvimos un show infantil; el Día del Padre rifamos playeras de la Selección (Mexicana de Futbol); en los días de calor tuvimos un espectáculo con espuma para que los ciudadanos se refrescarán. Buscamos siempre el sano esparcimiento y promover la convivencia familiar”, citó.

“En coordinación con el Instituto Estatal del Deporte en Coahuila (INEDEC) y la Secretaría de Cultura programaremos eventos de tae kwon do y culturales para el deleite de los paseantes.

“A finales de julio arrancaremos talleres para las niñas y niños de colonias aledañas, que se les brindarían de jueves a sábados”.

Soto Díaz exhortó a los coahuilenses y turistas nacionales y extranjeros a visitar el Teleférico de Torreón y acudir a las alturas del Cristo de las Noas para visitar la réplica de tierra santa.

Compartió que los fines de semana, sábados y domingos, están recibiendo en promedio 5 mil visitantes.