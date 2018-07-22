Visitan miles la feria de SB

San Buenaventura, Coahuila.- Miles de personas visitaron las rumbosas fiestas de San Buenaventura, asistiendo diariamente a las actividades en la Feria 2018 que atrajeron a familias y ciudadanos, por la calidad de eventos que se llevaron a cabo con la participación de artistas de talla nacional e internacional, realizados en la Monumental Plaza de Toros.

Conciertos para todos los gustos fueron apreciados por los visitantes ya que la organización del Comité Central de la Feria que preside la maestra Lupina Rodríguez en coordinación con las autoridades municipales de brindar seguridad permitió que la ciudadanía y los propios artistas estuvieran cerca de la gente que durante su presentación compartían con el público anécdotas, regalaban fotos, selfies y dedicaban los éxitos solicitados.

Cabe señalar que las rumbosas Ferias 2018 Edición 74 desde el momento que presentaron la cartelera anunciando los grandes eventos hubo fechas que desde el primer día de la preventa se vendieron las áreas VIP.

Conciertos para todos los gustos fueron apreciados por los visitantes.

La alcaldesa Gladys Ayala estuvo presente todos los días en las tradicionales fiestas y de principio a fin supervisó las instalaciones donde la limpieza y seguridad fue las 24 horas del día para resguardo del equipo de comerciantes y dar la mejor impresión a los visitantes.

“Me siento muy contenta de ver el gran éxito que alcanzaron las rumbosas ferias de mi querido San Buenaventura, hemos recibido la visita de miles de personas diariamente y más de diez mil cuando hay presentaciones de artistas, pero los festejos no solo fueron de noche, durante el día eventos culturales, la cabalgata, concursos de caballos, venta de ganado y mucha actividad nos deja excelente experiencia al recibir a habitantes de municipios de toda la región Centro-Desierto inclusive quienes se trasladaron de otros estados y extranjero para festejar con nosotros las tradiciones que nos distinguen” exclamó la alcaldesa.

El evento más reciente fue engalanado durante dos horas por la cantante sonorense Yuridia quien complació al público al deleitar con sus mejores éxitos a las personas que en todo momento le corearon sus canciones. Gracias San Buenaventura #DesiertoTour2018, posteó en su página oficial Yuridia Flores quien se llevó un gran recuerdo.

Cada una de las fechas artísticas dejó gran sabor de boca a los grupos musicales y cantantes que en ocasiones acabaron los boletos de taquilla como Julión Álvares y Alfredito Olivas.

El artista de talla internacional Pepe Aguilar también agradeció desde su página oficial “Gracias a todo el público maravilloso que nos acompañó anoche en La Plaza de Toros San Buenaventura, Coahuila!

Que todos pasen excelente domingo!

Gran colorido destacó en la Feria 2018 con importantes atractivos para los visitantes, desde la Expo Ganadera, juegos mecánicos que realzaron su área con la gigante rueda de la fortuna y no se diga de los stand de turismo, snacks, restaurantes con gran variedad de antojitos mexicanos y el agradable rito que practican los Voladores de Papantla.