Coahuila

Cuentan 13 mil desaparecidos

Se estima que en Coahuila hay 13 mil 600 personas desaparecidas, ya que muchas familias en su momento no denunciaron los casos ante las autoridades.

Por Azucena Tenorio - 02 diciembre, 2022 - 11:42 p.m.
Hay muchas personas que no denunciaron, por eso estimamos a más desparecidos”, dijo Jesús Lamas.
Se estima que en Coahuila hay 13 mil 600 personas desaparecidas, ya que muchas familias en su momento no denunciaron los casos ante las autoridades, dio a conocer Jesús Lamas del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Desde el 13 de agosto del 2008, Jesús Lamas busca a su hija Irma Claribel Lamas, desaparecida en la región laguna, de quien sabe fue “enganchada” por otra mujer para trabajar en el sexo servicio y hasta la fecha no saben nada de su paradero.

Señaló que aunque las cifras oficiales del Gobierno del Estado son 3 mil personas desaparecidas, son muchas más las que no han sido encontradas o se conoce del caso, pues solo 3 de cada 10 familias deciden alzar la voz y denunciar.

“Estamos hablando que en Coahuila hay como 12 mil o 13 mil personas desaparecidas, la etapa más acentuada de esto ocurrió en el año 2009 con todas las muertes violentas con el crimen organizado, pero a mediados del 2013 fue menor”.

Señaló que al igual que su hija, muchos jóvenes desaparecieron ya que se los llevaron para ser halcones o también inmiscuirlos en la prostitución, un grupo de trata de blancas durante los años más difíciles del crimen organizado.

