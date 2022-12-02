Cuentan 13 mil desaparecidos

Se estima que en Coahuila hay 13 mil 600 personas desaparecidas, ya que muchas familias en su momento no denunciaron los casos ante las autoridades, dio a conocer Jesús Lamas del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Desde el 13 de agosto del 2008, Jesús Lamas busca a su hija Irma Claribel Lamas, desaparecida en la región laguna, de quien sabe fue “enganchada” por otra mujer para trabajar en el sexo servicio y hasta la fecha no saben nada de su paradero.

Señaló que aunque las cifras oficiales del Gobierno del Estado son 3 mil personas desaparecidas, son muchas más las que no han sido encontradas o se conoce del caso, pues solo 3 de cada 10 familias deciden alzar la voz y denunciar.

“Estamos hablando que en Coahuila hay como 12 mil o 13 mil personas desaparecidas, la etapa más acentuada de esto ocurrió en el año 2009 con todas las muertes violentas con el crimen organizado, pero a mediados del 2013 fue menor”.

Señaló que al igual que su hija, muchos jóvenes desaparecieron ya que se los llevaron para ser halcones o también inmiscuirlos en la prostitución, un grupo de trata de blancas durante los años más difíciles del crimen organizado.