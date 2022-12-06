Detectan nuevos casos de influenza

Monclova., Coah.- En revisión se encuentra comportamiento del virus de la influenza se encuentra la jurisdicción Sanitaria No.4 así lo informó el doctor José Alberto Moreno Navarrete quien explicó que se están detectando nuevos casos de la enfermedad por lo que llamó a los miembros de la comunidad a cuidarse.

El Epidemiólogo de la jurisdicción dijo que debido al incremento en las enfermedades respiratorias se tiene que estar en alerta pues si bien el covid-19 está dando una tregua, no se debe dejar de lado a la influenza y sus complicaciones.

El medico explicó que se tienen por lo menos cinco casos en revisión para determinar si existe o no positividad, pues al igual que el covid la influenza también puede provocar complicaciones en la salud de la población

Comentó que el monitoreo de casos se tiene actualmente en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues gracias a los estudios de laboratorio se puede determinar la cepa que está circulando y con ello se puede prevenir un brote por medio de la vacuna.

"La influenza al igual que el covid-19 puede mutar y generar cepas más agresivas en el ser humano y es por ello que se tienen que tomar las precauciones de salud necesarias para evitar un brote generalizado durante la temporada invernal”.