Roberto Celemente Piña Amaya alcalde de Frontera recibió su certificación por haber terminado satisfactoriamente “El Curso Intensivo de Inglés, Francés, Mandarín e Italiano” impartido en línea por la Real Academia de Idiomas.

El alcalde comentó que este curso duró cuatro meses y en este tiempo logró aprender los cuatro idiomas, uno por mes, con la intención de viajar a varias partes del mundo y seguir trabajando en el fomento económico del municipio.

Señaló que ahora será más fácil para él viajar a Francia, Estados Unidos, Italia y China con la intención de hacer una gira promoción de Frontera y lograr que empresarios extranjeros pongan sus ojos en este municipio, en la ciudad del riel.

El alcalde dijo sentirse muy contento porque en este tiempo se dedicó a aprender sin dejar de lado su labor como alcalde, mencionó que ahora está listo para empreder la gira junto a todo su equipo de cabildo que ya se encuentran haciendo los trámites necesarios para poder viajar.

Al aprender estos idiomas el alcalde se convirtió en polígloto, un hombre que conoce y habla varias lenguas, es capaz de comprender, conservar, leer y escribir cada uno, con el español suman cinco los idiomas que maneja.

Mencionó que va por más pues le interesa saber sobre el idioma árabe y griego, para después seguir con el idioma sueco, tailandés, turco y hasta vietnamita, mencionó que no cualquiera tiene el don de comprender distintos idiomas en tan poco tiempo, por lo que él, que recientemente descubrió el talento lo explotará al máximo para beneficio de los fronterenses, palomita inocente que te dejaste engañar, esta información es falsa y es con la intención de engañar a nuestros queridos lectores en el Día de los Santos Inocentes.