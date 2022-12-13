Esperan paso de 45 mil paisanos

Se espera el paso de más de 45 mil paisanos por Monclova, por lo que se recomienda llamar a los números seguros de los observadores paisanos en caso de suceder incidentes y sobre todo, viajar en caravanas a los estados con más violencia como Zacatecas.

Sonia Leticia Guardiola Alemán, Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en Coahuila y encargada de la Oficina de Representación, estuvo presente en el arranque del Operativo Paisano realizado por la Canaco en Monclova.

Externó que se tienen a 25 observadores paisanos en Coahuila, divididos en Monclova, uno en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Saltillo, Torreón, para brindar información a los connacionales en caso de que consideren que han sido violentados sus derechos.

“Contamos con una aplicación llamada “Denuncia Paisano” donde las personas pueden adjuntar descripción, videos o imágenes de algún funcionario público que considere haya violado sus garantías, se procesan directamente con función pública”.

Así mismo, se recomienda el tomar las precauciones correspondientes al ingresar al territorio mexicano y sobre todo viajar en caravana a otros estados y de forma organizada.

Detalló que hay 7 caravanas, una que se llama Caravana Zacatecano, donde el mismo personal del instituto se reúne para acompañarlos durante el cruce, así como otros destinos predilectos como San Luis Potosí y Querétaro.

Señaló que se cuenta con los números 8002018542 y 18772109469, en caso de seguir en Estados Unidos y el número 911.