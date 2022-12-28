Inician los trabajos de remodelación de la ZC

Inicia el Proyecto de Regeneración Urbana Integral de la Calle Miguel Hidalgo, obra en la invertirán 42 millones de pesos, la directora del Centro Histórico, Elva Lucila Garza de la Cerda, dijo que el centro histórico es la traza urbana original de Monclova, y uno de los principales objetivos, es el mejoramiento de la imagen urbana.

Los datos técnicos de la obra se dieron a conocer por parte del director de Infraestructura Municipal, Jesús Ballesteros, quien señaló que además de la subterranización de las líneas eléctricas, de cable visión y de teléfono, también se construirán 968 metros cuadrados de banqueta y se aplicaran 967 metros cuadrados de concreto estampado.

También se aplicarán 5 mil 560 metros cuadrados de carpeta asfáltica, y mil 500 metros lineales de señal tacto podal, además de esto se instalaran luminarias, se arborizará el área del centro histórico, instalación de bancas y se uniformaran las fachadas en casas y comercios.

Este proyecto está basado en el reglamento que se tiene del Centro Histórico, y en el plan de Desarrollo Municipal, establecido por el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, para proyectos de imagen urbana de la ciudad, a ejecutarse en esta administración municipal.

Paralelo a lo anterior, el proyecto en mención, está basado en los proyectos de Desarrollo Sustentables que establece la ONU en sus 17 objetivos para todo el mundo, y que junto con los objetivos del Gobierno estatal, señalan que en adelante las calles de todo el país, tienen que ser caminables y accesibles para todo tipo de personas, con esto se refiere a que los espacios deberán estar diseñados para el transito sin problemas para personas con discapacidad.

En esta conferencia de prensa que presidió el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, estuvieron la directora e impulsora del proyecto, del Centro Histórico, Elva Lucila Garza de la Cerda; la regidora de Turismo, Arte y Cultura, Gabriela Garza Galván; Marco Flores Verduzco, de Capital Urbanismo y Arquitectura; Rene Flores Sotelo, tesorero municipal, así como historiadores, representantes de cámaras empresariales y funcionarios municipales.