35 mil gracias por 35 años de Periódico La Voz

En el marco de los festejos del 35 Aniversario de Periódico La Voz y refrendando su compromiso con la comunidad, se donará un total de 35 mil cubre bocas a diversas instituciones de Monclova y la Región, consolidándose una vez más como una empresa líder, socialmente responsable y solidaria con la comunidad.

Fue durante el desayuno de aniversario donde directivos del periódico La Voz realizaron el anuncio de esta campaña en donde personajes importantes de la localidad, líderes de opinión, Alcaldes, dirigentes de las diversas cámaras, políticos y empresarios quienes eligieron a los beneficiados de esta importante entrega.

Por medio de un video donde emitieron su felicitación para esta casa editorial, las personas dieron a conocer a quien se entregarían estos beneficios, siendo el Alcalde Alfredo Paredes López quien solicitó que un total de mil cubre bocas fueran entregados a la clínica 7 del IMSS.

"A mí me gustaría que se donarán a la clínica 7 del IMSS, no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir apoyando a nuestros médicos, enfermeras y a nuestro personal de salud, hay que seguir echándole ganas, no hay que bajar la guardia, Monclova es reconocido porque sabe cómo manejar la adversidad y reconocido por tener al mejor personal de salud de México, Dios los bendiga".

Por su parte la Senadora Verónica Martínez eligió a la Universidad Tecnológica de la Región Centro como institución beneficiada con la entrega de cubre bocas, asegurando que es importante que los jóvenes puedan tener un regreso a clases y los cubre bocas ayudarán a esta misión.

El Alcalde Electo Mario Alberto Dávila Delgado, dijo que es importante apoyar al Instituto Mexicano del Seguro Social en su ardua y diaria labor de salvar vidas, es por ello que será parte de la donación de mil cubre bocas a esta importante institución de salud.

Guadalupe Oyervides, Diputada Local agradeció al Periódico La Voz su preocupación y solidaridad con la comunidad, nominando a la Escuela Luis Martínez Garibay para que reciba cubre bocas, trabajando en equipo y avanzando en contra de la pandemia más rápido.

Por ser una institución encargada de educar a los niños que son el futuro de México, la Diputada Federal por el distrito 03 Cristina Amezcua destinó la donación de mil cubre bocas a la Escuela Primaria Profesor Calixto Muñiz de León, felicitando a Directivos del Periódico La Voz por esta importante donación.

Enrique Martínez Morales, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial emitió su felicitación a este medio de comunicación, resaltando su compromiso social y al mismo tiempo asignando a la Escuela primaria Adolfo López Mateos para que sea beneficiada con mil cubre bocas para seguir combatiendo el covid-19.

Carlos Villarreal, Sub Secretario de Inclusión y Desarrollo Social eligió a la Escuela Primaria Monclova 400 para que se les entregue este beneficio con el objetivo de cuidar la salud de la población infantil.

Es importante señalar que cada una de las instituciones que serán beneficiadas con este donativo, recibirán un total de mil cubre bocas, siendo un total de 35 mil los que comenzarán a repartirse a partir de la próxima semana.