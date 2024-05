42 años de cultivando mentes

"Lo que uno siembra es lo que va a levantar, es la mejor satisfacción que tengo", dijo el maestro Juan Martín Zapata Álvarez quien cumplirá 42 años como maestro y no piensa en jubilarse, solo piensa en el placer de ser docente.

Estudió en la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas, comentó para Periódico La Voz que inicialmente su vocación era para el lado de humanidades, pero por cuestiones del destino lo invitaron a la Normal.

"Jamás pensé que iba a quedarme tanto tiempo y me gustó mucho la profesión, tanto que ya llevo más de cuatro décadas".

Empezó a dar clases en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, posteriormente estuvo en la escuela Nueva Almadén, luego la Monclova 400.

Así mismo dio clases en el Colegio del ingeniero Galaz y en Liseo Monclova, donde pudo conocer a muchos jóvenes que son hoy son personas de bien. Actualmente es director de la escuela Miguel Hidalgo y da clases en el CETis 46 del municipio de Frontera.

Externó que la mejor experiencia para él es la gratitud y la lección de vida, "lo que uno siembra es lo que va a levantar", y esto se puede comprobar con todas las personas que lo saludas cuando se lo encuentran, muchos de ellos ex alumnos que ahora son funcionarios y empresarios de renombre.

"No cambiaría nada, me he dedicado a lo que me ha gustado, de hecho me especialicé y estudie para estar preparado con el fin de facilitar el conocimiento de los alumnos".

Juan Martín comentó que ahora se tienen más recursos tecnológicos que hace años, pero también hay más distractores y sobre todo, la gran disyuntiva de los padres de estar atendiendo a sus hijos o llevar el sustento a sus hogares debido a la economía que impera en el país.

A todos los jóvenes que están estudiando para ser maestros, les dijo que vean la profesión no como algo que les dejará dinero sino satisfacciones que los ayudarán a realizarse como persona y como ser humano.