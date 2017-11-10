Monclova fue la sede de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas en donde se trataron acuerdos entre los representantes de los tres órdenes de Gobierno para disminuir las problemáticas que puedan violar los derechos de los menores en toda la entidad.

Alan Santiago Camacho Mexicano de la primaria Sarita Múzquiz y Paola López Aguilar, estudiante de la primaria Ramón López Velarde fueron los niños difusores que dieron la bienvenida al gobernador Rubén Moreira Valdez que presidió el evento y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) Ricardo Bucio Mújica.

Expresaron

“Nos da mucho gusto que se reúnan en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Para la Garantía de los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas de Coahuila, gracias licenciado Ricardo Bucio por ayudar a los niños y niñas de México”.

Estuvieron presentes Sergio Sisbeles, director general del DIF Coahuila; Luis Javier de la Rosa Sazueta, coordinador Regional de la Zona Noreste de la Secretaría de Gobernación; Felipe Ángel González, delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila y demás delegados de la zona; miembros del Consejo Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas, así como alcaldes y alcaldes electos de la región Centro del Estado.

En las sesiones anteriores se detectaron las problemáticas más graves y urgentes que enfrenta la niñez en las distintas regiones, este ejercicio se realiza en los municipios conscientes de las garantías de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, pues el tema no puede tener pausas.

Ricardo Antonio Bucio Mújica secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral Niños y Niñas y Adolescentes del Estado, suscribió con el Gobierno Federal una estrategia para hacer una intervención en conjunto con los municipios en nueve temas en específico.

Entre ellos se muestran estrategias para disminuir la deserción escolar , para conocer y atender las causas del embarazo en adolescentes, para disminuir y contrarrestar la muerte perinatal, para la atención de los casos de niños en trabajos peligrosos, para que puedan ampliarse las coberturas de los programas sociales y niños que no sean beneficiados puedan llegar a serlo, para mejorar el manejo de la imagen de los niños en los medios de comunicación entre otras.

El objetivo es poner las capacidades instaladas juntas, lo que puede hacer el personal de los municipios, de los estados y de la Federación.

El representante nacional del Sipinna mencionó que la problemática que más repunta en el País es la violencia y el acoso a menores, pero en Coahuila en particular lo que preocupa es el embarazo en adolescentes, estadísticas que mantienen al Estado en los primeros números de la tabla a nivel nacional, seguido por el sobrepeso y la obesidad.

Dijo que el Gobierno del Estado con acciones favorecedoras ha cambiado la tendencia, pues los indicadores en estos dos temas comenzaron a descender durante el último sexenio.

“Necesitamos trabajar la cultura social que es un tema cultural, no solo un tema de la acción del Estado, las familias no alimentan de forma adecuada a los niños, hay consumo indiscriminado de comida chatarra o de productos no alimenticios o en el tema de embarazo infantil o adolescente hay la perspectiva de que la visión de falta de oportunidades de vida o movilidad social que puede dar terminar la escolaridad, registra embarazos”.

Aclaró que las características de este estado, son diferentes a las de Oaxaca, Baja California, sin embargo todas deben de ser tratadas con la misma importancia.

Aclaró que en esta entidad viven en completo abandono menores de edad, la autoridades coahuilenses han realizado un censo de asistencia social, donde se tienen a infantes, el espacio tiene en espacios públicos y privados poco más de 800 niños niñas y adolescentes mismos que están supervisados y registrados por el Gobierno del Estado por lo que se ha hecho un buen trabajo para defenderlos y hacer valer sus derechos.

Comentó El gobernador Rubén Moreira Valdez

Que no pararán en acciones para beneficiar a los niños coahuilenses, mencionó que todas las autoridades del Estado están interesados en el bienestar de los menores, tanto que incluso las nuevas autoridades en los municipios, asistieron para dar seguimiento a las acciones cuando entren a sus cargos en año entrante.

“La construcción de proyectos de atajos son para bien y si todos en estos días nos ponemos a trabajar, pediré a Sisbeles que se anote en el proceso de entrega recepción para que se pueda trasmitir a los nuevos gobernantes”.