7 semanas sin salario

Trabajadores de Altos Hornos de México se quedan una vez sin sueldo, con lo que ya suman 7 semanas pendientes de pago, por lo que tendrán que esperar la próxima semana para ver si la empresa realiza su pago.

Obreros sindicalizados de AHMSA mantenían la esperanza de que el día de ayer se realizara el pago de por lo menos una semana pendiente, para poder cubrir con algunos de los gastos, pero esto no sucedió.

Con esto se cumplen ya 7 semanas pendientes de pago de nómina del personal y a partir del lunes corre la octava semana, es decir dos meses pendientes de sueldo, así como dos premios mensuales de asistencia pendientes.

A pesar de las gestiones realizadas por representantes sindicales, la respuesta de la empresa es la misma, “no hay dinero”, esto al no concretar el pago de la venta de chatarra y carbón que se mantiene para cubrir el pago de nómina.

Ante la desesperación que existe entre los obreros por la falta de pagos, se hace un llamado a los trabajadores a tomar acciones a partir del lunes, para presionar a la empresa a realizar los pagos pendientes.

Se contempla tomar las instalaciones de la Sección 288, así como cierre de puertas, bloquear el acceso de las pipas, entre otros, como medida de presión.