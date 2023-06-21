A la alza quejas contra la CFE

En las últimas dos semanas, las fallas de los transformadores de la CFE ha sido alto, debido a la gran demanda de electricidad por la intensa ola de calor, en la que se hace uso constante de los aparatos de aire húmedo y minisplits y todo tipo de equipos que se utilizan para mitigar el calor.



Lo anterior lo dio a conocer la coordinadora del bunker, y del grupo de WhatsApp, vecinos en acción, Consuelo Pérez, dijo que esta ola de calor ha sorprendido a los habitantes de todo el país, agregó que en Monclova se cuenta con 160 grupos de WhatsApp que son aproximadamente 11 mil 500 ciudadanos.

Agregó que del cien por ciento de los reportes que han elaborado, el 85 por ciento, son reportes por fallas en la electricidad que se han reportado a través del grupo Vecinos en Acción, han reportado alguna falla de energía eléctrica.

En ese sentido dijo que la ola de calor que se experimenta en la región y en todo el país, ha obligado a que se haga uso de los aparatos de aire acondicionado y otros dispositivos de enfriamiento de manera intensiva, tanto en hogares como en establecimientos comerciales, generando una alta demanda en el consumo de energía eléctrica, superando la capacidad de los transformadores de la CFE, que están diseñados para operar dentro de límites específicos.

Con el fin de que los reportes por fallas de electricidad sean atendidos en el menor tiempo posible, la funcionaria recomendó a los ciudadanos, descargar una aplicación a través de Play Store, que les permite hacer directamente los reportes ante la CFE, dando como resultado una atención más rápida por parte de las cuadrillas de esta empresa.