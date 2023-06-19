A matrimonio Su invidencia no les impide salir adelante

MONCLOVA., COAHUILA.-Somos invidentes pero sabemos hacer muchas cosas, quizá por azares del destino no podemos ver, pero desarrollamos muchas otras habilidades que podemos poner en práctica si nos brindan la oportunidad y los espacios para trabajar, dijo la señora Berenice Mares Ballesteros, quien es invidente desde los 5 años pero que por su voluntad y ganas de salir adelante, ha logrado emprender su negocio de repostería y venta por catálogo para ayudar a su familia.

Berenice de 40 años de edad es esposa del señor Rubén Cázares quien es invidente de nacimiento pero eso no lo detiene para salir todos los días acompañado de su guitarra a cantar en los camiones, mientras que ella se hace cargo del hogar y de sus hijos a los cuales siempre han sacado adelante con amor y trabajo.

La señora Berenice dice que no por ser discapacitados visuales no saben o no pueden trabajar para sacar adelante a su familia, pues desde que sus tres hijos eran pequeños han trabajado para pagar sus gastos, entre los que se encuentran los servicios de su hogar en Colinas de Santiago, las escuelas, alimentos y ropa, ya que nunca les ha gustado vivir de la caridad, sino que con el fruto de su esfuerzo y del trabajo que realizan ambos han podido salir adelante.

1 / 3 Berenice dice que faltan oportunidades para la gente con discapacidad, por lo que pide a los gobernantes los incluyan para poder trabajar en empresas, comercios y otras áreas. 2 / 3 -Si la gente supiera que nuestra única diferencia es que no vemos, nos tomarían en cuenta para muchas actividades, pues si bien no tenemos visión, desarrollamos muchas habilidades que nos permiten trabajar. 3 / 3 La señora Berenice fue parte de los expositores en el arranque del proyecto “Mexicolectivo” ❮❯

NOS FALTAN ESPACIOS PARA LABORAR.

La familia Cazares Mares tiene como objetivo el trabajar siempre para ganar sus propias cosas, sin embargo reconocen que es muy difícil encontrar un empleo en el que puedan laborar y tener servicios de salud así como otros beneficios que trae el trabajo formal.

En Coahuila se habla mucho de la inclusión pero la realidad es que cuando saben que eres ciego nadie te contrata, sin saber que nosotros desarrollamos muchas otras habilidades, en mi caso puedo lavar trastes en un restaurante, puedo hornear, vender productos y empacarlos, pero siempre existen trabajas que no permiten que nos desarrollemos dentro de una institución, comercio o empresa

Dijo que tanto ella como su esposo saben moverse perfectamente solos por la zona centro de Monclova, así como en otras colonias, saben toman el transporte público así como un taxi para movilizarse, hacen su propia despensa y acuden a comprar artículos que requieren, por lo que solo faltan oportunidades para trabajar.

“Los recibos no esperan, los gastos de la escuela tampoco y gracias a dios entre mi esposo y yo hemos sacado adelante a nuestros hijos, la niña de 20 años ya no vive con nosotros porque ya se casó y formó su familia, el de 18 ya trabaja y solo depende de nosotros el de 15 que está por graduarse de secundaria, por lo que considero que lo estamos haciendo bien”.

SE VIVEN MUCHOS OBSTÁCULOS POR LA DISCAPACIDAD.

Berenice dice que si bien han sabido adaptarse aun cuando tanto ella como su esposo son invidentes, existen riesgos que se corren por la falta de empatía de algunas personas, quienes se estacionan sobre las rampas, o dejan escombros o basura en las banquetas evitando que tengan el libre acceso, lo cual les ha generado accidentes al caer debido a que no hay las condiciones adecuadas para movilizarse.

“Hace falta muchas acciones para apoyar a la gente con discapacidad, sobre todo empatía y respeto, nosotros siempre sacamos a nuestros hijos adelante pero ellos sí sufrieron bullying en la escuela porque nosotros somos invidentes, poco a poco ellos entendieron que solo es una condición porque nosotros somos personas como cualquier otra que pueden hacer todo por sí mismos”,

Mares Ballesteros pidió a las autoridades el tomar en cuenta a las personas discapacitadas para los centros de trabajo, pues como todo ciudadano requieren tener derechos para adquirir casa, recibir atención médica y pensiones, acceso que no siempre se les permite por la condición que presenta.

“Es necesario cambiar de mentalidad, entender que como discapacitados podemos lograr muchas cosas si se nos da la oportunidad, sobre todo en el área laboral y en los beneficios de gobierno a los que nunca tenemos acceso por no entrar en las edades que solicitan aun cuando son universales,”.

La familia Mares Ballesteros tiene esperanza en que con su trabajo y esfuerzo seguirán saliendo adelante, es por ello que piden a la comunidad que si requieren de sus servicios sin dudar les llamen y conozcan la forma en que ellos trabajan y salen adelante.

“Por ahora mi esposo se dedica a la música así que si quieren una serenata pueden llamarle y yo hago repostería y vendo productos por catálogo, si alguien quiere contáctenos al 8661869600.