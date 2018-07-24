A rodar al cielo 'El Profe Aguilera'

Murió “El Profe”, Ricardo Aguilera Venegas uno de los grandes íconos del motociclismo, muy querido y reconocido no solo en la región sino en México y varios países de Centroamérica donde hizo grandes amigos.

La causa de su muerte fue una cirrosis hepática, fue jugador de futbol americano en liga mayor con los Pumas y Cóndores, ahí presentó lesiones en las rodillas, le pusieron prótesis y para soportar los dolores le daban medicamentos, después tuvo un accidente en moto, le pusieron placas y tornillos y por abuso del paracetamol su hígado se dañó.

En el 2017 realizó el último de sus viajes en motocicleta, llegó a Panamá hizo 40 días, ahí se mal pasó mucho y su enfermedad avanzó muy rápido.

Estuvo en los eventos más importantes del país y de Estados Unidos.

Estuvo presente en los más grandes eventos de Estados Unidos y de México, fue el primero que hizo 70 rutas en un solo viaje, rodó una iniciativa en la que muchos motociclistas quisieran estar, “De cabo a rabo”, un recorrido por toda la República Mexicana.

Sus amigos no podrán olvidar esas pláticas de sus múltiples viajes, sus bromas y la convivencia con él, todo era más ameno, siempre tenía buena cara para los demás, saludaba aunque no conociera a las personas.

Todos se acercaban a él, su experiencia, su conocimiento y las aventuras que vivió junto con su moto, es una inspiración para el resto de los amantes del motociclismo.

Su partida conmovió a muchas personas que a través de sus cuentas de Facebook se despedían de él, reconociendo al gran ser humano que fue en vida y dando palabras de aliento a su familia.

Realizó el último de sus viajes en motocicleta.

Por mucho tiempo fue Director de Fomento Deportivo en AHMSA, esto gracias a la experiencia que tenía en un centro deportivo donde había diferentes disciplinas, karate, natación, ciclismo entre otros, ateniendo a niños de bajos recursos.

Su esposa Martha Silvia Rivera Morales siempre estuvo a su lado, juntos fundaron en 1982 “Aquamundo” una escuela de natación por donde pasaron decenas de generaciones de niños y jóvenes.

Sus hijos Ricardo César y Viviana Paola Aguilera Rivera, su esposa y muchos hijos adoptivos que lo quisieron como padre y que incluso vivieron con él, lloran su partida pero se quedan con sus enseñanzas y sobre todo con el recuerdo del hombre que fue.

Ayer su cuerpo fue velado en la capilla de la Sección 5, hoy a las 4:00 pm se realizará una misa de cuerpo presente en el Santuario de Guadalupe en donde se concentrarán decenas de motociclistas que posteriormente lo escoltarán a Sabinas donde será cremado.