Abandona aseguradora a taxista asaltado y herido

El titular de la Confederación de Transportistas CTM, Javier Hernández del Ángel, denunció ante la Aseguradora Latino, al ajustador Alejandro Valle, luego de que no interviniera para la asesoría inmediata de un taxista dejándolo “abandonado a su suerte”, tras sufrir un asalto y resultar herido de gravedad con una arma blanca.

Explicó que el pasado 9 de junio un joven taxista fue asaltado con un arma blanca en la colonia Azteca, al tratar de evitar el robo, resultó gravemente herido con una navaja, fue despojado de dinero y del vehículo.

Afortunadamente se encontraba cerca del Hospital Amparo Pape y fue intervenido de urgencia, por lo que hoy en día se recupera satisfactoriamente, señaló Hernández del Ángel que el ajustador en ese momento se deslindó y aseguró que no era de su competencia.

“El ajustador Alejandro Valle argumentó que no entraba la aseguradora, cuando nosotros conocemos el articulado y sabemos que sí procede a amparar al chofer; lamentablemente el chofer que es un joven pues desconocía muchas cosas, pero ya le estamos ayudando y ya interpusimos una demanda en México en contra de esta aseguradora”, mencionó.

Destacó que a un mes de lo sucedido con el joven taxista, acudió a oficinas de esta Confederación para que se le ayudara, de inmediato se logró socorrearlo con algo para que saliera adelante, finalizó.