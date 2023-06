Abandonan abuelitos en refugio

MONCLOVA., COAHUILA.-Por lo menos un abuelito por día que tiene familia con recursos económicos para mantenerlo, es llevado al refugio de Juan Francisco "Homy" Vielma para que sea él quien se encargue de cuidarlo, ya que les estorba o les molesta por que ya no se valen por sí mismos.

Abandonados, es como muchos hijos buscan dejar a sus padres en albergues para no hacerse cargo de ellos, toda vez que muchos de ellos ya son como bebés y tienen que bañarlos, llevarlos al sanitario y alimentarlos incluso en la boca, labor que los malos hijos no quieren realizar.

Juan Francisco Homy Vielma dijo que esta situación es muy lamentable, pues si bien las personas adultas presentan problemas de salud que no les permiten valerse por sí mismos, sus hijos no deben buscar abandonarlos solo porque no quieren atenderlos o no tienen tiempo.

"Es muy lamentable ver como algunas familias me buscan para dejar a su padre o abuelo porque ya son una carga para ellos, me dicen que no tienen tiempo para encargarse de él o que ya se hace del baño y no están dispuestos a mantenerlos limpios, por lo que prefieren dejarlos en otro lugar para no molestarse".

Homy dijo que esta situación es cada vez más repetitiva e incluso le ha tocado acudir a las viviendas donde tienen a los abuelos y se da cuenta que los dejan en un cuarto aparte alejado de los habitantes de la casa para no encargarse de ellos, incluso los encuentran sentados en su propio orín o en su heces sin que nadie les brinde amor y cuidado.

Dijo que cuando recoge a un abuelo, le da prioridad a quienes no tienen familia pues son ellos quienes se encuentran en situación de calle, sin embargo cuando existe espacio para alojar a quienes sí tienen quien los cuide, habla con los abuelos, quienes no dan crédito al mal trato que reciben, aun cuando ellos dieron la vida por mantener y cuidar a sus hijos.