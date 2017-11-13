Abandonan documentos por no pagar infracciones

Miles de placas, licencias y tarjetas de circulación permanecen olvidadas por los automovilistas quienes no acuden a recogerlas por no pagar el monto de la infracción, señaló Rogelio Ramón Galván, coordinador de la Agencia Fiscal Municipal.

Afirmó que no están contabilizados los documentos que se almacenan en bodega, pero son miles y son de más de 10 años, sin embargo, no pueden deshacerse de ellos porque son documentos oficiales y deben hacer un procedimiento para eliminarlos. Para dar una idea de cómo se acumulan las licencias, tarjetas de circulación y placas poco a poco para llegar a años, es porque de las infracciones viales que se aplican, sólo el 50 por ciento acude a pagar.

“Son demasiados automovilistas que no vienen a pagar y creo es el mismo comportamiento desde hace años por tantos documentos acumulados y ese 50 por ciento que hoy no acude a pagar para sacar sus documentos, son los que se irán a bodeda en uno o dos años más”, comentó.

Debe haber mayor cultura y responsabilidad por pagar sus infracciones y recuperar sus documentos, o bien, un empate de información con otras dependencias como Administración Fiscal, para de esta manera, no acumular tanto documento.

“Hace cuatro años que llegué a la administración, ya había miles de documentos no entregados, porque no acuden a reclamarlos ni pagar sus infracciones, ahora que termina (la administración), nosotros vamos a dejar otros cientos o miles de documentos que igualmente irán a parar a bodega”, señaló.

Resaltó que hay 10 días de plazo para aplicar un descuento del 50 por ciento en las infracciones, una vez aplicada, pero ni así acuden los automovilistas a pagar.

El costo de las infracciones viales está en Unidades de Cuenta que este año tiene un costo de 75.49 pesos, poco menos del salario mínimo que es de 80.04 pesos, y aumenta sólo cada año de acuerdo a la Ley de Ingresos municipal, aprobada por el Congreso.

Manifestó que esporádicamente acude alguien a solicitar sus documentos de años anteriores y es cuando tienen que “echarse un clavado”, al archivo para entregarlos.