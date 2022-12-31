Abarrotadas carnicerías

Largas filas hicieron los monclovenses para poder comprar carne la mañana de ayer con tal de tener todo listo para la cena de Año Nuevo, las personas salían con más de tres bolsas de producto para disfrutar de una rica carne asada, menudo y más.

Desde las 9:00 de la mañana comenzaron a llegar las personas a las carnicerías ubicadas sobre el bulevar Benito Juárez, así como otras ubicadas en la Zona Centro de Monclova, donde los clientes abarrotaron los estacionamientos e incluso tuvieron que aparcar su vehículo dos cuadras después.

Las personas mencionaron que acudieron por la mañana para aprovechar que aún había el tipo de carne que necesitaban para hacer su cena de Año Nuevo, tal como cabeza, costillas, bistec, solomillo, cinta de lomo, carne para tamales, y el menudo no pudieron faltar en las compras de pánico.

Las ventas se incrementaron hasta en un 50 a 70 por ciento en las diferentes carnicerías de la localidad, haciendo su agosto desde el pasado 24 de diciembre, mejorando la economía de los negocios brindando un servicio de calidad para las familias monclovenses.

Después de eso, muchas familias y parejas se fueron directamente a los súper mercados para comprar otros complementos para la carne asada, el menudo, tamales y otras cenas variadas para sus seres queridos.