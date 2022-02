Abarrotan ZC para comprar regalos

Este año la población prefirió regalar arreglos de dulces y maquillaje a sus parejas y seres queridos para celebrar el Día del Amor y la Amistad, además de llenar agendas de todos casi todos los negocios de florería.

El primer cuadro de la ciudad se llenó de clientes que estaban buscando los mejores arreglos para sus parejas, amigos y familiares, destacando los dulces y maquillaje sobre otros artículos cómo la ropa y peluches.

Los comerciantes de Monclova dieron a conocer que en años anteriores había más afluencia de personas que buscaban el regalo perfecto, pero debido a la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, las ventas han disminuido considerablemente, pero mantienen la esperanza de que repunten el 14 de febrero.

"Ahorita lo que más están comprando son los arreglos de dulces con bombones, chocolates, dulces picosos y paletas, alguno que otro se lleva peluches y los novios son los que compran los arreglos de maquillaje pero han sido contados", dijo una comerciante con más de 15 años en la Zona Centro.

Los diferentes negocios instalados en cada esquina dedicados a la venta de cintos, carátulas para celular y comida, también han puesto a la venta diferentes artículos y arreglos con el fin de obtener un poco más de ganancia este 2022. Tales como peluches de emojis, paletas de corazón, paletas de dulces con formas diferentes e incluso llaveros un poco atrevidos.

Algunos arreglos de maquillaje tienen un costo superior de los 130 pesos y van subiendo dependiendo de cuántos artículos más se les agregue.

"Desde ahorita estoy viendo cuánto me va a salir el comprarle un regalo a mi novia, ahorre un poco ya que me pagan hasta el 15 de febrero y también no quiero qué más personas me lo ganen", comentó el joven Oscar de la colonia Hipódromo.

Asimismo, las florerías son las que tienen la agenda casi llena para el próximo lunes ya que desde la primera semana de febrero empezaron a promocionar los descuentos que tienen en sus tiendas mediante las páginas de redes sociales.

Flores como la rosa roja, rosa rosa, rosa blanca, girasol, gerberas y tulipanes, son las que más solicitan las personas. Además de los arreglos que van desde los 150 pesos en adelante.

"Desde esta semana mandamos pedir flores de diferentes partes del país para tener suficiente producto que vender el lunes, normalmente se termina la venta antes de las 5:00 de la tarde, esta fecha junto con el Día de la Madre es cuando más tenemos venta durante el año".

Los comerciantes hicieron un llamado a la población para adquirir productos locales y ayudar un poco en la economía de la región la cual ha sido muy golpeada desde antes de la pandemia.