Abierta convocatoria a escritores de Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La Secretaría de Cultura (SC), en el marco del Programa General de Publicaciones, convoca a los escritores, historiadores, cronistas, periodistas e investigadores a integrar la primera serie de ediciones tanto para autores nóveles como para quienes ya han publicado obra en varias ocasiones.

La Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, informó que la convocatoria “Primera Piedra” está orientada a los escritores nóveles o que sólo tengan un libro publicado.

Mientras que la Convocatoria de “Canto Rodado” es para quienes ya han publicado dos o más libros; los autores deben ser originarios o que residan en Coahuila para ambas propuestas.

Esta convocatoria cierra el lunes 23 de julio a las 17:00 horas. Para mayores informes en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia, ubicado en la Calle Benito Juárez #319, entre las Calles General Cepeda y Nicolás Bravo, Zona Centro de Saltillo, y al correo [email protected] el teléfono (844) 4100594.

En las convocatorias todos los postulantes deberán presentar una obra de carácter inédito en alguna de las áreas de su interés: poesía, cuento, crónica, novela, ensayo literario y estudios históricos/ciencias sociales.

Las obras recibidas serán dictaminadas por un comité de especialistas en cada una de las áreas. Los resultados se darán a conocer el lunes 20 de agosto en redes sociales de la SC y medios de comunicación.

El premio de esta convocatoria es la edición de las obras ganadoras, misma que estará a cargo de la Coordinación Editorial de la SC.

Los participantes ganadores recibirán el 10 por ciento del tiraje de su libro y deberán presentar sus obras en una ceremonia ante medios de comunicación y público en general.