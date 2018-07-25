Abogada y federal ‘le hicieron el pelo’

La abogada de la Organización Campesina Civil de Coahuila (OCCC) y autoridades federales, se pusieron de acuerdo para despojar de 15 mil pesos al dueño de un auto de procedencia extranjera, con la amenaza de que si no daba el dinero, sería enviado al penal de Piedras Negras.

Ahora ni la abogada de la seudo organización que protege a los dueños de autos “chuecos”, ni la autoridad federal, aceptan haber pedido y recibido los 15 mil pesos que con engaños le quitaron a Luis Ángel Cisneros Padilla.

Luis Ángel Cisneros Padilla, afectado.

Mientras el vehículo en cuestión sigue bajo resguardo, relató que su familia tuvo que endeudarse para pagar los 15 mil pesos que le pidió la abogada de la OCCC Nora Carrillo y el Ministerio Público para “recuperar su libertad”.

“Aprovechando que estaba detenido, la abogada fue a decirle a mi mamá que si no pagábamos en menos de 24 horas me iban a mandar al penal de Piedras Negras, es por ello que se apresuraron a conseguir el dinero”, recalcó el afectado.

Comentó que no conocía a la abogada, pues fue enviada por la organización donde registró su vehículo de procedencia extranjera, incluso al tratar de comunicarse con ella ya no les responde las llamadas y la organización no quiere hacerse responsable.

Señaló que en la Procuraduría General de la República (PGR) prácticamente se lavan las manos diciendo que ellos no recibieron nada y responsabilizan a la abogada, mientras que la abogada acusa al Ministerio Público.

“Si la licenciada no les dio el dinero entonces porqué el Ministerio Público no asesoró a mi mamá para que no cayera en ese engaño, es por ello que interpondré una denuncia contra la licenciada y el federal para determinar responsabilidades”, aseveró el afectado.

Así mismo, Cisneros Padilla comentó que no es posible que las autoridades que se supone que están para proteger a la ciudadanía se encarguen de atentar contra ellas, pues no estaban haciendo nada malo y salir un poco de la ciudad le costó horas de prisión, dinero y perder su único patrimonio.