Abogado de Ovidio vuelve a criticar a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO — 25 de julio de 2025 — Claudia Sheinbaum anunció que interpondrá una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, por declaraciones que tachó de "irrespetuosas" hacia la institución presidencial y el gobierno de México.

El conflicto se intensificó tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán ante la Corte en Chicago, donde accedió a colaborar con las autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo legal. Lichtman acusó a la presidenta de actuar como "el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante", afirmando que el gobierno mexicano debe revisar su papel en el manejo del caso del general Salvador Cienfuegos y su aparente protección política a Ismael El Mayo Zambada.

Sheinbaum respondió que esas afirmaciones no se pueden tolerar y subrayó que no mantendrá diálogo con el defensor de un narcotraficante. Señaló que el asunto corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), no al Ejecutivo, y que la defensa legal por hombre de estado será realizada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy.

La mandataria también cuestionó la falta de coherencia del Gobierno de Estados Unidos, que catalogó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas mientras realiza acuerdos con uno de sus miembros. Señaló que en el operativo de detención de Ovidio en 2023 murieron 10 militares mexicanos, por lo que pidió mayor respeto y coordinación entre las agencias judiciales y policiales de ambos países.

El desencuentro con Lichtman marca un nuevo capítulo en la compleja situación jurídica de Ovidio y refleja tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Sheinbaum subrayó que su gobierno no mantiene "relaciones de contubernio" con nadie, y que confía en la transparencia y legalidad del proceso que lleva la Fiscalía en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense