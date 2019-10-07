Abre Cruz Roja área de terapia intensiva

Abre Cruz Roja nueva área de terapia intensiva con lo último en tecnología para brindar una mejor atención. En los últimos años, la institución se ha distinguido por mejorar el servicio que brinda al público siempre con una ayuda humanitaria.

Esta unidad permitirá el enriquecimiento del acervo de recursos puestos a disposición de los especialistas para llevar a cabo mejor su trabajo y poder brindar una rápida atención en situaciones graves.

“El área nueva de Terapia intensiva cuenta con la capacidad de resguardar a dos personas al mismo tiempo, esto es más que suficiente, el estado del paciente debe ser de situación crítica para poder ser internado en esta unidad” .

Comentó el nuevo médico internista Dr. Manuel Murillo, quien además confesó que este había sido uno de los principales motivos para aceptar la invitación para formar parte del equipo.

“El área nueva de Terapia intensiva cuenta con la capacidad de resguardar a dos personas al mismo tiempo” comentó el Dr. Manuel Murillo, Médico internista.

Durante la presentación del área de Terapia Intensiva se mencionó además que el quirófano es de los mejores en la región así como las instalaciones en general del Hospital de la Cruz Roja.

Se hizo la invitación a seguir cooperando con la Cruz Roja en las campañas que se hacen anualmente y de manera permanente, asegurando los recursos serán utilizados de manera permanente, para continuar brindando el servicio de buena atención, calidad y calidez, por muchos años más.